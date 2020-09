Apae de Botucatu realiza a 17º Festa das Nações

Neste ano, a tradicional Festa das Nações da APAE será feita de forma online. Esta foi uma forma que a Instituição encontrou para manter a tradicional festa, uma vez que a pandemia inviabilizou a sua realização presencial. Isso só será possível devido ao apoio de vários restaurantes, que atenderam prontamente ao chamado da Instituição e se dispuseram a destinar parte do faturamento bruto das vendas de alguns de seus pratos para a APAE. Além dos restaurantes, a APAE teve o apoio da Solutudo que disponibilizou a plataforma Soluoff para viabilizar a compra dos pratos.

A APAE, ao optar por realizar a festa de maneira online, considerou a importância de não interromper uma tradição que já vem ocorrendo há 17 anos e, além disso, de poder angariar recursos para a instituição para ajudá-la a manter os atendimentos e serviços que continuam a ocorrer a distância, mesmo durante a epidemia.

“Nossas equipes de trabalho continuam ativas, mantendo contato permanente com os atendidos. Sendo assim, a equipe da Educação implantou o atendimento à distância, desenvolvendo atividades educacionais, enquanto a equipe da Saúde faz acompanhamento e orientação sobre os cuidados pessoais. A equipe da Assistência Social, por sua vez, desenvolve atividades de apoio aos atendidos e suas famílias, orientando sobre o acesso a benefícios concedidos pelo governo, além de promover o fornecimento de cestas básicas de alimentos e higiene para as famílias mais carentes, com o apoio da Prefeitura Municipal de Botucatu e recursos do Governo Federal, além de doações de empresas parceiras e de pessoas físicas”, disse a direção da instituição.

Os pratos da Festa das Nações poderão ser adquiridos acessando www.soluoff.com.br ou diretamente na APAE.