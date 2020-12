Ambientalista Filipe Martins poderá ser o novo Secretário do Verde na segunda gestão Pardini

O Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, deverá efetuar mais uma troca em seu secretariado para 2021. A pasta que envolve o Meio Ambiente, chamada de Secretaria do Verde terá mudança, de acordo com conversas de bastidores.

Segundo apurou o Acontece Botucatu, sai Márcio Piedade, o Caco, que está desde o início do Governo Pardini. Em seu lugar entra o Ambientalista Filipe Martins.

Martins tem há anos destacada atuação na Associação dos Amigos do Vale do Aracatu (AAVA) e Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Botucatu. A Prefeitura ainda não se pronunciou oficialmente sobre as trocas no Secretariado.

Outras mudanças

O que se sabe até o momento é que André Spadaro continuará sendo o Secretário Municipal de Saúde na segunda gestão de Mário Pardini, que se inicia em 01 de janeiro de 2021.

Também há a expectativa da criação de uma Super Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento. A informação foi dada pelo próprio Prefeito na última semana durante entrevista ao programa Bom Dia Criativa, da Rádio Criativa FM.

Segundo Pardini, haverá uma junção do chamado Escritório de Projetos com a pasta da Habitação. Nesse novo cenário, José Carlos Broto está de saída, por opção pessoal, de acordo com o Chefe do Executivo.

Ainda não há uma nomenclatura para a Secretária, que poderá ser Planejamento, Desenvolvimento e Engenharia, mas o objetivo é manter uma pasta de planejamento de projetos e obras no município. Um nome que ganha força nos bastidores é o do servidor municipal Luiz Guilherme Silva, que hoje coordena a parte de projetos da Prefeitura.