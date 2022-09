Alunos da escola Américo realizam pedágio na Campanha Setembro Amarelo

Na manhã desta quinta-feira, 15, sob a orientação da Equipe Gestora da E.E. Prof. Américo Virgínio dos Santos, os Gremistas realizaram o pedágio pela vida, dentro da programação da campanha Setembro Amarelo.

Os alunos do Grêmio abraçaram e protagonizaram o projeto e puderam ressaltar a importância e o valor da vida, com o slogan: “Você tem valor”!

Esta ação foi preparada com muito carinho, envolvendo a Equipe Gestora, o Grêmio, juntamente com o 12º BPMI, na pessoa do Cb Pm Moreno, Professores, em especial a Profª Paola Faria, que confeccionou nas aulas de Arte as “tags”, com lindas mensagens pela vida.

Segundo o Prof. Júnior Costa, Vice-Diretor da Escola “a vida é o nosso bem mais precioso e enquanto cidadãos e educadores, a nossa missão é impulsionar e motivar o sucesso pessoal dos nossos alunos”.

A Prof Loide Alexandrino, de Orientação e Convivência e Articuladora do Grêmio completou: “precisamos ser sempre solidários, abraçar o próximo com nosso amor fraternal. Assim é nossa Escola, assim deve ser a vida, com empatia, resiliência, fé e amor, nós devemos enaltecer a importância de cada pessoa.”

Compartilhe esta notícia