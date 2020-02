Aluguel Zero: Casa do Artesão, Fundo Social e Casa da Beleza ganham novos espaços

A partir de março, a Casa do Artesão, o Fundo Social de Solidariedade e a Casa da Beleza funcionarão em novo endereço. A Casa do Artesão mudará para a Rua Amando de Barros, 2741, junto a Semutran. Já o Fundo Social e a Casa da Beleza funcionarão junto a Casa da Juventude, ao lado da Estação Ferroviária. As mudanças fazem parte do programa Aluguel Zero, da Administração Municipal, que visa realocar departamentos e secretarias em prédios próprios.

As três alterações já estão sendo realizadas e com isso a Prefeitura terá redução de aproximadamente R$ 70 mil por ano com o aluguel dos antigos prédios.

Desde que foi instituído, no início do Governo Mário Pardini, o Projeto Aluguel Zero já reduziu R$ 1.032.044,02 por ano em despesas com aluguel de prédios. Dos 54 departamentos que utilizavam prédios locados em 2017, 21 já foram realocados e outros 12 estão em processo de mudança para prédios próprios.

“Com esta redução de despesas, conseguimos investir em benefício à população, melhorando ainda mais os serviços públicos municipais. Já conseguimos encerrar mais da metade dos contratos de aluguel e nossa expectativa é em breve zerar, com novas adequações”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Com a mudança para um prédio próprio e a economia de gastos, a Casa do Artesão poderá investir em capacitações dos artesãos e auxílio em Feiras de Artesanato. Atualmente a Casa do Artesão beneficia cerca de 80 artesãos, por meio de cursos de capacitação, venda de produtos na Loja e em Feiras de Artesanato realizadas pela Secretaria Municipal Adjunta de Turismo.

No novo endereço, a Casa do Artesão terá espaço amplo, com condições de abrigar até 4 cursos simultâneos com horários diurnos e noturnos. Outro ganho será o fácil acesso e estacionamento para quem frequenta a loja de artesanatos.

“A mudança teve a aprovação dos artesãos, pois lá eles poderão ampliar suas possibilidades. Outra novidade para 2020 é um projeto para abrir a loja de artesanatos aos finais de semanas e feriados em parceria com grupos e agências de Turismo, tornando assim uma “parada obrigatória” dos turistas. Dessa forma, haverá um ganho ainda maior para a comercialização de produtor”, destacou Augusto Tecchio, Secretário Adjunto de Turismo.

Já o Fundo Social e Casa da Beleza terão espaços amplos, com capacidade para aumentar o atendimento, principalmente para os cursos de capacitação gratuitos.