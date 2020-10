Agências da Caixa em Botucatu funcionarão na segunda-feira, dia 26, após trabalho de sanitização

As agências da Caixa em Botucatu funcionarão normalmente na próxima segunda-feira, dia 26. A dúvida surgiu após casos de funcionários positivos para covid-19 nas unidades da General Telles e Vital Brasil.

Segundo apurado pelo Acontece Botucatu, haverá um intenso trabalho de sanitização durante o fim de semana nas agências. Após isso, os locais estarão aptos para receber o público novamente, inclusive para pagamento do auxílio emergencial.

O anúncio dos casos positivos foi divulgado no começo da tarde desta sexta-feira, dia 23, no final do atendimento ao público. Por medidas de segurança, os locais obrigatoriamente foram fechados após comunicação dos resultados.

Vale destacar que as agências da Caixa funcionam para atendimento ao público das 08h00 às 13h00. Em Botucatu são três agências, General Telles (centro), Vital Brasil (Vila São Lúcio) e Major Matheus (Vila dos Lavradores).

Relembre