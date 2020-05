Agência Caixa na Vila dos Lavradores abre neste sábado, 02, para atendimento de serviços essenciais

A Caixa abrirá 800 agências no país neste sábado, dia 02, para atendimento exclusivo de informações e saque sem cartão do auxílio emergencial. Em Botucatu a agência da Vila dos Lavradores, na Rua Major Matheus, estará com atendimento ao público.

Conforme a Caixa, a agências funcionam com fluxo de clientes controlado. Nas salas de autoatendimento, é permitida a entrada de até dois clientes por máquina, de acordo com o espaço disponível.

Horário de atendimento: das 08h às 12h.

Aplicativo – O aplicativo Caixa Tem está disponível exclusivamente para clientes da poupança social digital. Os beneficiários do Bolsa Família, pessoas que já têm poupança na Caixa e correntistas de outros bancos não precisam baixar o aplicativo.

A Caixa antecipou o saque sem cartão para os nascidos em setembro e outubro, que já poderão efetuar a transação a partir do próximo sábado (2):

2 de maio – nascidos em setembro e outubro

5 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Para realizar o saque, o beneficiário precisa atualizar o aplicativo Caixa Tem, fazer o login e selecionar a opção “saque sem cartão”. O aplicativo vai gerar um código autorizador para saque, com validade de duas horas.