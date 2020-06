Agência Caixa na Vila dos Lavradores abre hoje para pagamento do auxílio emergencial

A Caixa vai abrir, neste sábado 140 agências no estado de São Paulo, para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial, das 8h às 12h. Em Botucatu a agência da Vila dos Lavradores, na Rua Major Matheus, estará com atendimento ao público.

A segunda parcela do benefício, que já havia sido antecipada para uso digital por meio do aplicativo CAIXA Tem, estará disponível para saque em espécie, de acordo com calendário, para aqueles que receberam a primeira parcela até 30 de abril.

Os beneficiários nascidos nos meses compreendidos de janeiro a junho já contam com a possibilidade de saque em espécie. A partir deste sábado, será a vez dos nascidos em julho, que poderão sacar a segunda parcela nas máquinas de autoatendimento ou nas unidades lotéricas.

Horário de atendimento: das 08h às 12h.