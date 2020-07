Afrape e CCI Aconchego receberão mais R$ 300 mil em emenda parlamentar; indicação foi do vereador Izaias Colino

Duas entidades de grande importância para a comunidade botucatuense foram favorecidas com recursos na ordem de R$ 300 mil, provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Rodrigo Agostinho. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 28.

A indicação foi do vereador Izaias Colino, que mantém um bom relacionamento com o deputado bauruense. “Hoje foram confirmados os pagamentos de duas emendas parlamentares, cada uma no valor de R$ 150 mil, que solicitei ano passado ao Deputado Federal Rodrigo Agostinho. As emendas serão repassadas ao CCI Aconchego e a AFRAPE, que fazem excelentes trabalhos sociais em nossa cidade. Estes recursos, se somam a R$ 200 mil, também já pagos, que foram destinados pelo Deputado ao custeio da saúde”, disse o vereador em sua rede social.

“São bons contatos como esse e a boa política que nos permitem ganhos para todos os botucatuenses. Quero deixar o meu agradecimento ao deputado por destinar parte de seus recursos para Botucatu!“, finaliza Izaias.