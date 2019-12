Acesso ao Véu de Noiva será interditado para construção da represa do Rio Pardo

Como forma de evitar acidentes e garantir a segurança dos profissionais que atuam na construção da Represa do Rio Pardo, a Sabesp, Prefeitura e empresas do Consórcio responsável pelas obras fecharão nas próximas horas o acesso da Cachoeira Véu de Noiva, após parecer da Defesa Civil do Município.

Com o início do destocamento de árvores e movimentação de maquinários nas proximidades, o banho na cachoeira torna-se perigoso.

A Prefeitura pede a compreensão de turistas e banhistas para que não invadam o local ou ultrapassem os limites de segurança.