Abaixo-assinado pede municipalização da Rodovia Domingos Sartori em Botucatu

Rodovia de intenso fluxo em Botucatu hoje é de responsabilidade de empresa Rodovias do Tietê

Um abaixo-assinado online começou a ser divulgado nesta semana pedindo a municipalização da Rodovia Domingos Sartori. O documento foi elaborado por moradores de bairros às margens da via e usuários da pista.

Administrada pela Concessionária Rodovias do Tietê desde 2009, após concessão do Estado, a via é o principal acesso ao Distrito de Rubião Júnior e Campus da Unesp. Constantemente esse corredor é alvo de críticas pela falta de estrutura diante do intenso movimento diário.

Além dos problemas enfrentados pelos usuários com buracos, sinalização, entre outros, nos últimos anos a rodovia se tornou um local de inúmeros acidentes com a urbanização da região.

Com esse aumento expressivo de veículos no local, os acidentes se multiplicaram ao longo dos últimos anos. No começo do mês de março deste ano, por exemplo, um professor da Unesp morreu após uma colisão frontal entre dois veículos.

“Temos observado grande processo de urbanização na região Oeste de Botucatu o que vem acarretando sobrecarga de veículos, devido a aumento do número de empreendimentos habitacionais, comércio, e o próprio Campus da Unesp de Botucatu, acarretando um número elevado de acidentes, muitos fatais. A municipalização traria transformação em avenida, possibilitando a segurança, ciclovia, pista de caminhada, paisagismo e iluminação. Botucatu necessita e merece”, diz o documento que pede que a pista seja de responsabilidade do poder público municipal.

A intenção com a municipalização é que mudanças e melhorias necessárias possam ser feitas com menos burocracia. Por ser concedida à iniciativa privada, a prefeitura não pode realizar absolutamente nada na pista.

A petição pode ser assinada por qualquer cidadão, sendo acessada aqui