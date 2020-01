Abaixo-assinado online pede fim da circulação de caminhões com cargas pesadas na Serra de Botucatu

Após diversos acidentes registrados na Serra de Botucatu (SP-300) nos últimos anos, internautas se mobilizaram nos últimos dias e criaram um abaixo assinado online pedindo a proibição de caminhões com cargas pesadas.

Na última semana o assunto ficou ainda mais em evidência. Um acidente causou enorme comoção em toda a região.

Duas pessoas morreram após um caminhão tombar na via. A veículo estava carregado com toras de madeira e atingiu dois veículos, vitimando o próprio condutor e um professor de Conchas.

O lado link para assinar o o documento é o seguinte: http://chng.it/M5Gj9rG8

Até às 8h00 desta segunda-feira, dia 27, quase 5 mil assinaturas online foram coletadas no site. A petição foi criada e deverá ser direcionada para a ALESP-Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

“Nós, moradores de Botucatu, Anhembi, Bofete, Conchas, Laranjal Paulista, Cesário Lange, Porangaba, Pratânia, Itatinga, Torre de Pedra, Cesário Lange, Quadra, São Manuel, Areiópolis, Pardinho, que usamos frequentemente e regularmente a Rodovia Marechal Rondon, devido a compromissos profissionais, de saúde, vimos REQUERER ÀS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS A PROIBIÇÃO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS NO TRECHO DA SERRA DE BOTUCATU”, diz um trecho da explicação no site onde está a coleta de assinatura, tendo como responsável a cidadã Maria Delfiou Nogueira.

Milhares de pessoas já assinaram o documento. Hoje não há fiscalização nem proibição quanto ao peso da carga desses veículos no trecho de Serra.