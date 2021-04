93.Rock estreia na tarde deste sábado na Cultura FM, a partir das 17 horas

Após um longo intervalo sem programas de rádio voltados para o “bom e velho rock n’roll”, a Cultura FM traz para Botucatu e região uma grande novidade. Na tarde deste sábado, 03, estreia o “93.Rock”, a partir das 17 horas, com uma programação recheada de grandes clássicos do rock nacional e internacional, além de curiosidades, informações e história. Tudo, é claro, relacionado ao tema.

O programa terá duas horas de duração e será transmitido ao vivo todos os sábados, direto dos estúdios da Rádio Cultura FM, pelos amigos Lucas Machado e Moacyr Neto. Apaixonados pelo estilo musical, os dois planejaram por meses o melhor formato para que os ouvintes recebessem o que há de melhor. “Foi tudo pensado com muito carinho para que o pessoal aproveitasse tanto quanto a gente a nossa seleção musical. Com certeza nos divertiremos muito no programa. O rock é sinônimo de felicidade e é isso que a gente quer oferecer aos ouvintes”, explicou Lucas Machado.

O público de casa também poderá participar da programação. “O que a gente mais quer é que todo mundo participe. O rock tem uma peculiaridade de marcar momentos da vida das pessoas e a gente quer compartilhar desse sentimento. Claro que não conseguiremos atender a todos os pedidos, mas vamos receber com muito carinho cada mensagem enviada”, completou Moacyr Neto.

Os interessados em participar do programa poderão interagir com os apresentadores pelo whatsapp (14) 99821-3245 antes durante e depois. Entre os quadros prometidos para o programa estão: Curiosidades, Notícias, Versões Acústicas, Trilhas de Cinema e Banda da Semana.

O 93.Rock é uma produção independente idealizada pela Confraria do Fogo – Restaurante, por meio dos amigos Lucas Machado e Moacyr Neto, com a participação do técnico de som, Pedro Henrique Lopes Vicalvi. O programa irá ao ar todos os sábados, das 17 às 19 horas e pode ser ouvido pelo rádio nos 93.1 ou pela internet pelo: https://culturafm93.com.br/app/.