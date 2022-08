6ª edição do Cuesta Limpa acontecerá no domingo, 11, na Floresta Estadual de Botucatu

No dia 11 de setembro, domingo, em que se comemora o Dia Nacional do Cerrado, será realizada a 6ª edição do Cuesta Limpa em Botucatu no perímetro da Floresta Estadual de Botucatu.

A organização está convidando interessados em atuar como voluntários na limpeza. Os interessados deverão, obrigatoriamente, se inscrever até o dia 09, sexta-feira, através do link: https://forms.gle/g7MQVY3szs83jefY8 Além dos voluntários, a ação contará com a colaboração de representantes da Unesp (IBB), Grupo de Escoteiros Padre Anchieta – GEPA.

A concentração está marcada para as 8 horas em frente a Catedral de Botucatu, onde os voluntários irão para a Floresta Estadual de Botucatu na Rodovia Prof. João Hipólito Martins – Aeroporto – Estrada Municipal Represa do Rio Pardo (Estrada do Mandacaru). O término está previsto para as 12 horas. Os organizadores orientam que os voluntários levem água, utilizem boné ou chapéu, sapato fechado e roupas para atividades esportivas, além de protetor solar e repelente.

A Floresta Estadual de Botucatu (FEB) com 33,8 hectares é uma área protegida com um precioso fragmento de Cerrado do Município, onde há espécies da flora e fauna ameaçadas de extinção.

Na edição de 2022, a organização do Cuesta Limpa conta com diversas parcerias: COMUTUR, Prefeitura Municipal, Secretaria do Verde, Secretaria Adjunta de Turismo, Guarda Municipal de Botucatu, Grupo Escoteiros Padre Anchieta, Passarinhando Educação Ambiental e Descubra Botucatu.

A Campanha Cuesta Limpa foi criada em 2015 por ambientalistas e grupos interessados na conservação ambiental do Município e Conselho Municipal de Turismo (COMUTUR).

O Cuesta Limpa está inscrito no Clean Up The World uma campanha global que inspira e capacita as comunidades para limpar, conscientizar e conservar seu meio ambiente. O Clean Up The World é realizado em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, mobiliza cerca de 35 milhões de pessoas em 130 países a cada ano.

