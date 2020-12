37ª ponte finalizada: equipamento da Rua Fernando Prestes é liberado para o trânsito

A Ponte que liga a Rua Coronel Fernando Prestes a Rua Ulisses Rossi Grassi foi finalizada e liberada para trânsito no último sábado, 12. Esta é a 37ª ponte reconstruída das 40 que foram destruídas pelas fortes chuvas do último dia 10 de fevereiro.

De todos os equipamentos que rodaram no início do ano, restam apenas as pontes das Ruas Antônio Bernardo e Rafael Sampaio, no Centro, e a ponte da Rua dos Costas, na Vila São Lúcio. Além delas, uma nova ponte está sendo construída na Rua Ediberto Roque Sforsin, local onde não havia passagem anteriormente.

“A Ponte da Rua Coronel Fernando Prestes é a 37ª reconstruída em 10 meses. Um trabalho de muito esforço durante um período muito difícil. Estamos otimistas para que no início do primeiro semestre de 2021 todas as pontes estejam reconstruídas”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A nova ponte da Fernando Prestes possui ainda calçadas para o trânsito de pedestres, guarda corpo nos dois lados, e está decorada com floreiras.