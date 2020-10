22 de outubro, dia da Praça: conheça 10 espaços públicos de Botucatu

O Dia da Praça é comemorado em 22 de outubro. Cada vez mais valorizadas nas cidades, as praças assumem funções importantes: espaços públicos para lazer, convívio da população, exercícios físicos e preservação de árvores, para melhoria da qualidade ambiental. Até mesmo neste momento de isolamento social, as praças ainda são opções, já que ao ar livre as chances de contágio são menores.

Botucatu tem várias praças espalhadas por todos os cantos. Durante a última gestão municipal, várias delas foram construídas, gerando, inclusive, críticas ao então prefeito, João Cury, no sentido de que só se fazia praças na cidade.

Por outro lado, esses espaços também são utilizados, com frequência, de forma equivocada. Como já mostramos por várias vezes, praças públicas viram locais imundos aos finais de semana, depois que jovens se aglomeram, passam a consumir bebidas alcoólicas e deixam todo o lixo espalhado pelo chão.

Independentemente das críticas e dá má utilização, os espaços estão aí e o Acontece Botucatu traz algumas das mais conhecidas praças da cidade, confira:

Praça da Catedral

O espaço publico mais conhecido de Botucatu. Integra o Centro Histórico da cidade, também conhecido como Largo da Catedral. Na verdade são duas praças, uma em frente a outra: Praça Rubião Júnior, onde há os lagos e banheiros, e a praça Dom Luiz Maria de Santana, onde fica a Catedral. Revitalizadas em 2014, recebem diariamente centenas de pessoas que buscam descanso durante uma caminhada pelo centro.

Praça Coronel Moura (Paratodos)

Se perguntarmos onde fica a Praça Coronel Moura, pouca gente irá saber. Mas, todo botucatuense sabe onde fica a praça Paratodos. No final da Amando de Barro, início da Floriano Peixoto, é uma das praças mais antigas de Botucatu.

Foi revitalizada em 2019 e recebeu brinquedos para crianças e quiosques de lanches. Tem a Concha Acústica, construída na década de 1960 bem de frente ao Teatro Municipal.

Praça do Bosque

A Praça do Bosque fica no centro comercial de Botucatu. Não há opções de lazer para crianças, mas é um ponto de descanso para quem frequenta a Rua Amando de Barros.

Possui dois pavimentos, o inferior, muito bem arborizado e no superior uma Fonte Luminosa. Recebe diariamente milhares de pessoas que vão até o chamado coração comercial da cidade.

Praça da Igreja São José

Na Avenida Dom Lúcio está a Praça da Igreja São José. Revitalizada em 2019, recebeu brinquedos para crianças e uma academia ao ar livre.

O local também recebe muitas pessoas em tem um quiosque de lanche, uma banca de jornais e revistas e ponto de táxi.

Praça Isabel Arruda

A Praça Isabel Arruda é conhecida como praça da Misericórdia, já que fica em frente ao hospital, hoje administrado pela Unimed. O local é frequentado por pessoas que vão ao centro da cidade, além de pacientes e funcionários do hospital.

Revitalizado em 2018, a praça ainda não conta com brinquedos ou academia ao ar livre, apesar de possuir espaços ociosos onde caberiam esses equipamentos.

Praça Brasil-Japão

Um dos cartões postais de Botucatu, a Praça Brasil-Japão passou por uma grande transformação a partir de 2016, quando o local abrigou os comerciantes que vendiam lanches e produtos em trailers na cidade.

Após um acordo entre prefeitura e Ministério Público, a praça recebeu quiosques de alvenaria para abrigarem as então “lanchonetes itinerantes”.

Conta com brinquedos para crianças e academias ao ar livre, inclusive para pessoas com deficiência.

Praça da Igreja Nossa Sra. de Fátima

Na Vila Antártica, uma das praças mais conhecidas é a da Igreja Nossa Senhora de Fátima, que conta com brinquedos e um trailer de lanche, o que atrai dezenas de pessoas para o local.

A praça fica entre as ruas Marília e Nossa Senhora de Fátima.

Praça Raul de Barros (Casa dos Meninos)

Também muito antiga e tradicional, a pequena Praça Raul de Barros é conhecida como praça da Casa dos Meninos, por ficar ao lado de um antigo orfanato, administrados pelas Freiras Servas do Senhor.

É bem arborizada e possui brinquedos de madeira para crianças. Aos finais de semana é frequentada por jovens e adolescentes, que costumam emporcalhar o local com restos de comidas e garrafas de bebidas alcoólicas.

Praça Dib Jorge Saad (Praça da Rainha)

O Conjunto Habitacional Humberto Popolo é popularmente conhecido como Cohab 1. Um dos mais populosos bairros de Botucatu. Lá está a Praça Dib Jorge Saad, que é popularmente chamada de Praça da Rainha.

Revitalizada em 2019, o local passou a contar com brinquedos, e equipamentos esportivos, como quadras de futebol e basquete.

Praça Alexandre Fleming

Popularmente conhecida como praça do Hospital do Bairro, a Praça Alexandre Fleming foi uma das primeiras a ser revitalizada, ainda em 2011, durante o governo do prefeito João Cury, que deu início a uma série de revitalizações.

O espaço conta com parquinho infantil e quiosques de lanche. Ficou muito popular por ser vizinha ao Hospital Sorocabana, que teve um grande movimento de pacientes e funcionários nas décadas de 80 e 90 do século passado.